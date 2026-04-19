Baden-Württemberg Barfuß-Flucht vor Polizei endet mit Sturz im Wald

Polizeikontrolle
Der Mann versuchte, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. (Symbolbild)

Barfuß, ohne Führerschein und mit fast 1 Promille: Bei einem nächtlichen Fluchtversuch stürzt ein 27-Jähriger über eine Baumwurzel. Warum wollte die Polizei ihn kontrollieren?

Furtwangen (dpa/lsw) - Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich bei Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einer Polizeikontrolle entzogen und ist danach bei der Flucht zu Fuß im Wald gestürzt. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, weil er zu dicht auf einen Streifenwagen auffuhr, wie die Beamten mitteilten. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, wendete er und flüchtete deutlich zu schnell.

Nahe der Europäischen Wasserscheide stellte er das Auto auf einem Parkplatz ab und rannte barfuß in den Wald, wo er über eine feuchte Baumwurzel stürzte und sich leicht verletzte. Die Beamten nahmen ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille, zudem hatte der 27-Jährige keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

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