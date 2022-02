Barbara Honigmann ist am Sonntag 20. Februar, 11 Uhr, zu Gast im Künstlerhaus Edenkoben und liest aus ihrem Buch „Unverschämt jüdisch“. Darin erzählt die Autorin – persönlich, humorvoll und lebensklug –, wie es ihr gelang, auf der Suche nach dem immer schwierig bleibenden Judentum ihren eigenen literarischen Weg zu finden: Ob sie von einer lebhaften Begegnung mit einem jüdischen Geschäftsmann im Flugzeug nach New York erzählt, die in der Frage gipfelt: Worüber reden eigentlich Gojim? Oder ob sie davon berichtet, wie sie als 14-Jährige in Ost-Berlin den Existenzialismus für sich entdeckte. Immer tut sie es mit ihrem feinen Sinn für Komik, und wenn nötig, offen und direkt. Ihr Lebensweg führte sie aus der DDR in den Westen, von Deutschland nach Frankreich, aus der Assimilation in das Tora-Judentum. Honigmann, 1949 in Ost-Berlin geboren, arbeitete als Dramaturgin und Regisseurin. 1984 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Straßburg, wo sie noch heute lebt. Hans Thill moderiert die Veranstaltung.