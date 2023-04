Der frühere US-Präsidenten Barack Obama kommt vor seinem Auftritt in Berlin auch nach Zürich. Für die Veranstaltung am Samstagabend (Beginn 18.35 Uhr) im Hallenstadion seien noch Tickets erhältlich - von umgerechnet 117 bis 564 Euro. Das Gespräch des 61-Jährigen mit TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wird auf Englisch geführt.

Zürich (sda) - Wie viel Geld Obama für seinen ersten öffentlichen Auftritt in der Schweiz erhält, sagt der Veranstalter mit Verweis auf die Schweigepflicht in den Verträgen nicht. Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. Am kommenden Mittwoch (3. Mai) spricht er in Berlin.

Obama-Abend im Hallenstadion