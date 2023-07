Stuttgart (dpa/lsw) - Weil ein Mann in Stuttgart eine Sitzbank mit einer übelriechenden Flüssigkeit übergossen haben soll und infolge dessen ein Polizist leicht verletzt worden ist, wird gegen den 57-Jährigen ermittelt. Der mutmaßliche Täter habe selbst die Polizei gerufen, nachdem er am Mittwoch wohl Buttersäure auf der Holzbank verschüttete, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Ein 22 Jahre alter Polizist kam vorsorglich in die Klinik. Die Beamten beschlagnahmten in der Folge eine Flasche dieser Flüssigkeit in der Wohnung des Mannes. Gegen ihn wird nun der Vorwurf der versuchten Körperverletzung und der Sachbeschädigung geprüft.

Mitteilung