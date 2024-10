Ein Mann will eine Bank in Winnenden überfallen. Doch Beute machte er nicht. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Winnenden (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) eine Bank überfallen. Der Täter sei ohne Beute geflohen, sagte ein Polizeisprecher. Seit dem Mittag werde mit Streifen und einem Polizeihubschrauber nach ihm gefahndet. Der Täter habe versucht, in der Bank an Geld zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Mann zu Fuß. Die Einsatzkräfte wurden durch einen Überfallalarm informiert. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte der «Zeitungsverlag Waiblingen» berichtet.