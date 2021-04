Regen Zulauf hat die Landauer Ballschule, die Kinder nach dem Konzept der „Heidelberger Ballschule“ ungezwungen an verschiedene Sportarten heranführt. Das geschieht in mehreren Altersgruppen, von den Kleinsten bis zu Neun- und Zehnjährigen mit ersten Spezialisierungen. 86 Kinder sind zurzeit beim TV 1861 im ASV Landau angemeldet.

Jochen Weißbrod aus Queichheim ist gerade mit dem sieben Jahre alten Henry vorgefahren. Sophie Linßen (23), sie spielt Fußball in Venningen, sitzt neben der Eingangstür der Sporthalle West und hakt ab, wer heute da ist. „Du darfst zu Nina“, sagt sie zu Selma. Nina Ohmer (21), sie hat in Bornheim Handball gespielt, hält die Eingangstür auf. Die beiden kontrollieren, wer von den für die Ballschule angemeldeten Kinder da sind. Bisher: acht von der ABC-Schule erste und zweite Klasse und ein Kind von der Miniballschule für Fünf- und Sechsjährige. Gleich kann es losgehen. In der Halle wartet schon Jannick Schappert (26).

Linßen, Ohmer und Schappert studieren in Landau. Sie sind drei von sechs aktiven Übungsleitern bei der vor einem Jahr nach Vorbild der „Heidelberger Ballschule“ gegründeten Landauer Ballschule. Keine Stunde soll ausfallen, deshalb gibt es sechs Übungsleiter in zweiter Reihe. „Toll, dass sich fünf Studenten gemeldet haben“, sagt Andreas Hölscher. Der 42-Jährige, der in Karlsruhe Sport und Deutsch auf Lehramt für Grund- und Hauptschule studierte und seit 2011 hauptamtlich beim Deutschen Fußball-Bund in der Talentförderung tätig ist, ist einer der „Gründerväter“ in Landau. Er beantwortet jede Woche zig E-Mails und schaut vor Ort nach: „Brauchen wir noch Material? Sind die Gruppen stabil?“

Ungezählte Bälle in fast jeder Größe

Für die Gruppe, zehn Kinder sind gekommen, sind ungezählte Bälle in fast jeder Größe da. Im Kreis sitzen sie mit den Übungsleitern zusammen. „Ich bin Leni.“ „Ich bin Julia.“ Jeder stellt sich kurz vor. Pärchen werden gebildet, jedes bekommt einen Ball: werfen und fangen.

Weißbrod, der ehemalige Handballer des TV Offenbach, hatte während seines Studiums in Landau von Frank Zaucker von der Ballschule erfahren und findet, dass es ein super Konzept ist. Hölscher hat 2012 das Programm näher kennengelernt, als er beruflich mit Klaus Roth, dem Begründer der Heidelberger Ballschule, zu tun hatte. In seinem Bekanntenkreis griffen Kai Lohkamp, Martin Hüther, Matthias Wolfangel und Thomas Kirchner die Idee der Ballschule auf. Motto: „Wir müssen etwas für unsere Kinder tun.“

Kurzweiliges Staffelspiel

Gesagt, getan. 86 Kinder sind angemeldet für das Ballsportangebot für bis zu Zehnjährige. Das Angebot gibt es in der Halle West, in der Halle der Integrierten Gesamtschule und beim Anbieter TV 1861 im ASV Landau. „Mein Kumpel Stefan Wessels hat es in Osnabrück gemacht, er hat jetzt 500 Mitglieder“, erzählt Hölscher.

Nach einer Trinkpause geht es im Hallenteil weiter, der nach der Dreiviertelstunde desinfiziert wird. Zwei Teams werden gebildet, ein Jungenteam mit einem Mädchen und ein Mädchenteam mit einem Jungen. Das Staffel-Spiel: Mit einem Ball durch drei auf dem Boden liegende Kreise gehen, rennen bis zur Mittellinie, wo seitlich in etwa drei Meter Entfernung auf einem tiefen Kasten zwei Hütchen stehen, die umzuwerfen sind, dann bis zum hohen Kasten mit zwei Hütchen rennen und schließlich zur anderen Wandseite, wo zwei Hütchen auf dem Boden stehen. Nach jedem Wurf, Treffer oder nicht, wird zurückgelaufen zur Gruppe.

Ungezwungenes Unentschieden

Wie schnell 45 Minuten vergehen. „Oh menno“, sagt ein Knirps nach einem Fehlwurf. Linßen feuert die Mädchengruppe an: „Wir haben den Ersten getroffen.“ Sehr, sehr viele Versuche brauchen die Kinder, um ein Hütchen treffen. Sie gehen ungezwungen mit der Aufgabe um und scheinen nichts anderes wahrzunehmen. Am Rande ist sogar eine leise Unterhaltung möglich. „Eigentlich hoffe ich schon, dass mal jemand ausfällt“ von den Übungsleitern, flüstert Hölscher, der gerade gerne einspringen würde. Seinen Philipp hat er heute zu Hause gelassen: krank.

Ob Handball, Basketball, Hockey, Badminton, Tennis oder Fußball: Mit jeder Spielform sollen sich die Kinder auseinandersetzen. „Sich zu spezialisieren, reicht mit zehn, elf Jahren noch locker“, meint Hölscher.

Die Mädchengruppe jubelt: Sie hat das vierte Hütchen umgeworfen. Aber halt: An der Wand stehen noch zwei. Die Jungengruppe holt auf. Anfeuerung für Konstantin, er trifft das sechste Hütchen. Fast zeitgleich sind die Mädchen fertig. Hölscher: „Unentschieden. So was wünscht man sich in der Grundschule immer.“

Die Kinder setzen sich mit den Übungsleitern auf den Boden: „Wem hat’s gefallen.“ Daumen hoch! Jetzt noch die Abschlussrakete.

„Es ist ein bisschen wie Sportunterricht später an der Schule“, sagt Schappert, der Mathe, Sport und Chemie auf Förderschulamt studiert. Gibt es mal Stress mit den Kindern? „Wir machen das jetzt seit vier Wochen, bisher waren sie alle lieb.“ Wenig später sitzt Linßen draußen wieder neben der Eingangstür. Die nächste Gruppe wird hereingelassen.