Verhältnismäßig jung ist im Sportangebot des Turnvereins 1861 im ASV Landau der Bereich „Ballschule – eine Bewegungsförderung für Kinder“. Nach langer Zwangspause hat der Verein seinen Übungsbetrieb unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften wieder aufgenommen.

Das Angebot teilt sich in drei Gruppen auf: Miniballschule für Drei- und Vierjährige sowie Fünf- und Sechsjährige, ABC-Ballschule für Dritt- und Viertklässler. Nahezu 80 Kinder verteilen sich auf die Sportgruppen. In den jüngsten Gruppen werden erste Bewegungserfahrungen mit und ohne Bälle gesammelt. In den ABC-Gruppen werden Basiskompetenzen für verschiedene Ballspiele vermittelt und gefestigt.

Die Ballschule strebt die Kooperation mit Schulen und weiteren Vereinen an. Bewegungsfreude und sichere Motorik mit Bällen ist das Ziel der beiden Initiatoren Kai Lohkamp und Andreas Hölscher. Der Ursprung der Ballschule in Landau geht auf die sogenannte Heidelberger Ballschule zurück, die seit über 20 Jahren weltweit Anerkennung findet.

Trainingszeiten/info

Dienstag 17 und 17.45 Uhr im Schulzentrum Ost

Donnerstag 16 und 17 Uhr im Turnerheim im Spitalmühlweg

Freitag 15 Uhr, 15.50 und 16.40 Uhr neue Sporthalle West

Weitere Auskünfte: Andreas Hölscher 0170 4831587