Der belgische Choreograf Jeroen Verbruggen ist berühmt für seine eigenwilligen Neuinterpretationen großer Tanzklassiker. In seiner ersten Kreation für das Karlsruher Staatsballett verlegt er Igor Strawinskys „Feuervogel“ in seine Entstehungszeit und entführt das Publikum in die Welt von Varietés und das Nachtleben der 1910er-Jahre.

Es ist für Jeroen Verbruggen nicht die erste Aufführung über Livestream, aber es sei das erste Mal, dass kein Publikum im Saal dabei ist, erzählt er im Gespräch. Er selbst will die Premiere seiner Choreografie in der Regie erleben, direkt neben dem Kamerateam. Woher kommt eigentlich seine Neigung zu Märchenballetten? Verbruggen lacht. „Ich habe nie selbst die Märchenstoffe ausgesucht. Aber den Menschen bleibt in Erinnerung, was ich aus diesen Stoffen gemacht habe“, sagt er. Seine Version von Tschaikowskys „Dornröschen: Once Upon a Dream“ für die Oper Leipzig ist für den renommierten Theaterpreis Faust nominiert.

Die Wahl von „Der Feuervogel“ entstand in langen Diskussionen mit der Karlsruher Ballettchefin Bridget Breiner. „Es war eine gemeinsame Entscheidung“, erklärt Verbruggen, der sich als Erstes in die Erforschung der Feuervogel-Geschichte, der russischen Folklore und der Symbolik stürzte. In der märchenhaften Handlung geht es um den Feuervogel mit magischen Kräften, einen Helden, durch einen bösen Zauberer verwunschene Prinzessinnen und einen Wunderbaum.

Hinter der Bühne eines Variétés

Verbruggen sieht die Handlung vielschichtig wie in vielen Märchen: Es gebe eine Ebene für Kinder und eine, die für Erwachsene wahrnehmbar sei. Seine Version führt zurück in die Zeit der umjubelten Uraufführung durch die Ballets Russes in Paris 1910. Das Publikum seinerzeit war verblüfft von den Bühneneffekten, einer üppigen Ausstattung wie dem glänzenden Feuervogel, dem Riesenei und dem doppelköpfiges Ungeheuern.

In der Karlsruher Produktion erleben wir die Tänzerinnen und Tänzer hinter der Bühne eines Variétés. Die Show heißt „Der Feuervogel“, aber für die Menschen hinter den Kulissen geht es nicht so sehr um das Stück, als vielmehr um ihre Identität. „Ist es entscheidend, welches Geschlecht man hat?“, fragt Jeroen Verbruggen.

Liebe in den Zeiten von Corona

Diese Situation, dass die Künstler hinter, aber nie auf der Bühne sind, hat sich der Choreograf schon vor Corona ausgedacht. Nun wirkt es wie ein aktueller Kommentar. Eine besondere Herausforderung stellen die Hygieneregeln dar. Wie zeigt man im Tanz ein Liebespaar, ohne dass sich die Tänzer berühren? „Ich hatte viel Spaß, dafür neue Ideen zu finden“, sagt Verbruggen.

Für ihn persönlich sei der Lockdown keine Katastrophe gewesen, sondern er hätte ihm eine dringend nötige Ruhepause zu Hause bei seinen beiden Katzen beschert. Selbst jetzt ist der freie Choreograf ein vielgefragter Mann. Auf „Der Feuervogel“ in Karlsruhe folgt eine Premiere Ende Mai in Genf, danach wird er für das Basel Ballett den ältesten Klassiker, der sich bis heute im Repertoire gehalten hat, neu deuten: das komische Ballett „La fille mal gardée“.

„Dunkel und poetisch wie Filmmusik“

Seine Inspiration erhält der Choreograf vor allem durch die Musik. „Ich mag Strawinskys expressionistische Musik und überhaupt die ganze Epoche“, so Verbruggen. In Karlsruhe wird Strawinskys „Feuervogel“-Partitur live gespielt, allerdings nicht vom ganzen Orchester, sondern in einer eigens arrangierten Fassung für drei Klaviere, Schlagwerk und Harfe. Jeroen Verbruggen liebt diese Fassung: „Es klingt wie Filmmusik, dunkel und poetisch.“

Die eigentliche choreografische Arbeit findet im Theater statt, bei den Proben mit den Tänzern. Schritte und Bewegungsfolgen werden ausprobiert bis zu dem, was Verbruggen den „magischen Moment“ nennt, in dem klar wird, dass man das Richtige gefunden habe. Seine choreografische Handschrift beschreibt er als klassisch basiert, aufgelockert durch gezielte Brüche der Regeln.

In Monte Carlo getanzt

Zum Tanz kam Jeroen Verbruggen schon als Kind, weil er immer durchs Haus lief und tanzte. Als er elf Jahre alt war, ging es um die Wahl der Schule. An der Königlich Belgischen Ballettschule in Antwerpen wurde er zum ersten Mal mit klassischem Tanz konfrontiert und fand ihn schrecklich, weil er ihn nicht verstand, so Verbruggen.

Aber sein Talent dafür blieb nicht verborgen, er gewann 2000 den Publikumspreis beim Prix de Lausanne. Prägend für seine Karriere als Tänzer und Choreograf war das Engagement von 2004 bis 2014 bei den renommierten Ballets de Monte Carlo. Deren Direktor Jean Christophe Maillot förderte Verbruggens choreografisches Talent.

„Der Feuervogel“ wird am Staatstheater Karlsruhe durch den Prolog „Verzaubert“ ergänzt, den Bridget Breiner kreiert hat. Sie lässt viele bekannte Märchengestalten tanzen, vom Froschkönig bis zum Schneewittchen.

