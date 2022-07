Infolge des Oberleitungsschadens am Stuttgarter Hauptbahnhof bleibt der Bahnverkehr bis auf weiteres gestört. Mit Hochdruck werde repariert, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Nach wie vor könnten aber nicht alle Züge den Bahnhof anfahren. Wie lange das so bleiben wird, lasse sich noch nicht absehen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Bahn entschuldige sich dafür bei den Fahrgästen. Diese sollten sich vor der Abfahrt über ihre Verbindungen informieren.

Ein Vogel hatte nach ersten Erkenntnissen am Samstag einen Kurzschluss ausgelöst, der zu Beschädigungen in der Oberleitung und infolgedessen zu defekten Signalen und Weichen führte. Über Stunden stand der gesamte Bahnverkehr am Hauptbahnhof still.

