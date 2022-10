Kehl (dpa/lsw) - Die Strecke zwischen Karlsruhe und Straßburg ist am Donnerstag laut Deutscher Bahn nach einem Unfall gesperrt worden. Es komme bis in die späten Abendstunden zu Ausfällen und Verspätungen, hieß es in einer Mitteilung. Laut Polizei ist auf einem Bahnübergang in Kehl ein Traktor liegengeblieben. Ein TGV-Zug konnte den Angaben nach nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist mit dem Traktor zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.

