Wegen eines Turnbeutels ist die Strecke der Rheintalbahn stundenlang gesperrt gewesen. Der Beutel hatte in der Oberleitung im Bahnhof Emmendingen gehangen und war am Samstagabend bemerkt worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Gleise wurden gesperrt, ein Techniker entfernte den Beutel mit Spezialwerkzeug. Gegen 20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Emmendingen (dpa/lsw) - Weil der Beutel unter anderem mit Schwimmsachen und Deodorant gefüllt war, geht die Bundespolizei davon aus, dass ihn jemand hinaufgeworfen hat und er nicht etwa durch einen Windstoß in die Leitung gelangt ist. Sie hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingreifens in den Bahnverkehr aufgenommen.

Pressemitteilung