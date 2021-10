Für die letzte Entscheidung des Bahnsportjahres, den ADAC-Bundesendlauf im schleswig-holsteinischen Brokstedt, konnten sich drei Nachwuchspiloten der MSV Herxheim qualifizieren. Mit dem Sieg bei den Junioren B feierte Tim Widera seinen bislang größten Erfolg.

Dem 14-jährigen Insheimer gelangen mit seiner 125-ccm-Maschine in der Vorrunde vier Laufsiege. Mit einem zweiten Platz im Tagesendlauf sicherte er sich den obersten Platz auf dem Podium. In derselben Klasse scheiterte Tim Arnold knapp an der Endlaufteilnahme. In der Vorrunde gelangen ihm ein Sieg, ein zweiter und ein dritter Platz. Einmal ging er leer aus. Er erreichte Platz fünf.

Mittlerweile in der Nähe von Hamburg beheimatet, startet Tajo-Nicolas Groh bei den Junioren A weiterhin für die MSVH. Auf seiner 50-ccm-Maschine fuhr er dreimal als Erster über die Ziellinie und holte noch zwei zweite Plätz. Er ist Vizemeister.