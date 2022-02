Bei Bauarbeiten an einem Bahnhof im Alb-Donau-Kreis hat ein Techniker am Sonntag eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Mann fand die Handgranate in einem Graben neben den Gleisen am Bahnhof in Beimerstetten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Beamten sperrten den Bereich um den Fundort und evakuierten ein Wohnhaus. Die Handgranate amerikanischen Ursprungs wurde noch am Sonntag von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersucht und weggebracht. Verletzt wurde niemand. Auch Schaden sei keiner entstanden, hieß es.

Beimerstetten (dpa/lsw) - Mitteilung