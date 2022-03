Am Samstag, 2. April, veranstalten der SSC und die DLRG Landau im Freizeitbad La Ola von 10 bis 16 Uhr ein Spendenschwimmen.

Die Stadtholding als Betreiberin des Bads stelle an diesem Tag das komplette Sportbecken für sechs Stunden zur Verfügung und erlasse allen Teilnehmern den Eintritt, teilen die Vereine mit. So hätten alle Zeit und Platz, für den guten Zweck Bahnen zu ziehen.

Bei der Premiere im Februar 2020 kam ein mittlerer fünfstelliger Betrag zusammen. Diesmal werde der „erschwommene“ Betrag in drei Teile aufgeteilt: für ein Projekt der Ahrtal-Hilfe mit dem Fokus Jugendarbeit im Bereich Schwimmen; für ein Hilfsprojekt, das sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die unten den Folgen des Kriegs in der Ukraine leiden müssen; und für Jugendprojekte der ausrichtenden Vereine. Rainer Bieling (SSC) und Philipp Schreiner (DLRG) rufen auf, zum Spendenschwimmen zu kommen: „Wir können mit unserer Aktion andere gemeinnützige Projekte und Organisationen unterstützen. Gleichzeitig senden wir ein starkes Signal in die Öffentlichkeit und können die Wichtigkeit der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung vor Ort unterstreichen.“

Die Laufkarte

So funktioniert’s: Jeder besorgt sich eine Laufkarte mit je vier Möglichkeiten, um Sponsoren zu suchen. Sponsoren können Mama, Papa, Opa, Oma, Tante, Onkel, gute Freunde oder auch Nachbarn sein. Der freiwillige Spendenbetrag pro Bahn oder ein Pauschalbetrag wird auf der Laufkarte eingetragen. Alternativ kann man sich auch selbst sponsern. Mit der Spendenkarte erhält jeder freien Eintritt. Das Benutzen der Sauna und des Freizeitbereichs ist nicht gestattet. Es gibt sechs Bahnen. Pro Bahn können maximal zehn Leute gleichzeitig schwimmen. „Folglich kann es dazu kommen, dass man nicht gleich ins Wasser springen kann, sondern kurz warten muss, bis wieder ein Platz frei wird“, teilen die Veranstalter mit. Keiner muss um 10 Uhr da sein, jeder kommt, wann er will. Die Schwimmstrecke kann jeder für Pausen unterbrechen. Ein Team von Helfern zählt die geschwommenen Bahnen und füllt die Spendenkarte fertig aus. Nach dem Schwimmen sammelt jeder seine Spendengelder bei seinen Sponsoren ein. Er kann das Geld später in einem Umschlag abgeben oder überweisen.

Infos

Die Sponsorenkarte und weitere Informationen stellen der SSC Landau und die DLRG Landau auf ihren Internetseiten bereit.