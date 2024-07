Die Bahn schreibt weiter hohe Verluste und muss sparen. In den nächsten fünf Jahren soll der Personalbedarf deshalb um rund 30.000 Vollzeitstellen sinken.

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn muss nach einem erneuten Milliardenverlust sparen und will deshalb vor allem in der Verwaltung Tausende Stellen streichen. «Wir wollen in den nächsten fünf Jahren den Personalbedarf um etwa 30.000 Vollzeitpersonale reduzieren», sagte Finanzchef Levin Holle bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz.

«Die Gesamtzahl an Personalbedarfssenkung entspricht in etwa der natürlichen Fluktuation von zwei Jahren», hieß es. Bereits in diesem Jahr sollen demnach 1500 Arbeitsplätze in der Verwaltung wegfallen.

«Wir müssen in Zukunft mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen», betonte Holle. Besonders durch Digitalisierung und Automatisierung sollen etwa administrative Prozesse künftig von weniger Beschäftigten ausgeführt werden können.