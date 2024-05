Die Deutsche Bahn (DB) will die Projektpartner im Juni über ihre Pläne zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 unterrichten. Die Bahn werde in der nächsten Sitzung des Lenkungskreises am 11. Juni über den Jahresfahrplan 2026 informieren, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag in Stuttgart mit. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» berichtet. Im Lenkungskreis sind neben der Deutschen Bahn das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart vertreten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Derzeit ist noch unklar, wann der neue Bahnhof in Betrieb gehen wird. Die Bahn hatte im März mitgeteilt, dass der bestehende Stuttgarter Hauptbahnhof zumindest auch im Jahr 2026 in Betrieb bleibe. Eigentlich sollte dieser im Dezember 2025 durch den neuen Tiefbahnhof ersetzt werden. Ob, und wenn ja in welchem Umfang, ab Dezember 2025 bereits Züge durch den neuen Tiefbahnhof fahren können, muss die Bahn bis spätestens 18 Monate vor dem Beginn des neuen Fahrplans entscheiden - also für den Fahrplanwechsel im Dezember 2025 bis Juni 2024.