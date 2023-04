Die Deutsche Bahn will Pendler und Bahnreisende für Einschränkungen durch die kurzfristigen Streckensperrungen in und um Stuttgart entschädigen. Abonnenten und Inhaber von Jahrestickets des S-Bahn- und Regionalverkehrs sowie des Stuttgarter Verkehrs- und Tarifverbunds (VVS) erhalten eine einmalig 49 Euro. Jugendticket-Abonnenten und Studiticket-Inhaber bekommen 31 Euro, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Abo-Kunden werden demnach angeschrieben und müssen sich nicht selbst kümmern. Für alle anderen Ticket-Inhaber sollen in Kürze Informationen auf den Internetseiten der beteiligten Verkehrsverbünde veröffentlicht werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Konzern hatte im März angekündigt, dass wegen Kabelarbeiten für das neue europäische Zugsicherungssystem ETCS wichtige Bahnstrecken über Wochen teilweise oder komplett gesperrt werden. Von 21. April an sind in einem ersten Schritt unter anderem Strecken nach Ulm, Aalen, Tübingen und Schwäbisch Hall betroffen.

