Eigentlich sollte nur das Grünzeugs an einer der zentralen Pendler-Strecken geschnitten werden. Das hat nicht ganz funktioniert. Als Folge muss die Strecke gesperrt werden, Züge werden umgeleitet.

Pforzheim/Mühlacker (dpa/lsw) - Bei Grünschnitt-Arbeiten an der wichtigen Pendler-Bahnverbindung zwischen Pforzheim und Mühlacker (Enzkreis) ist die Oberleitung so schwer beschädigt worden, dass die Strecke gesperrt werden musste. Nach Angaben der Bahn wurde ein im Boden verankertes Spannseil durchtrennt, die Oberleitung verlor die Spannung und hing durch. Als Folge beschädigte ein Fernzug in Richtung Mühlacker mit seinem Stromabnehmer die Leitung, ein Regionalexpress auf dem Gegengleis riss sie schließlich komplett herunter. Es ist unklar, wie lange die Sperrung andauert. Züge werden umgeleitet.

Direkt betroffen waren nach Angaben der Bundespolizei rund 200 Reisende im Fernverkehrszug. Sie mussten in Mühlacker aussteigen und anders weiterreisen. Der Nahverkehrszug war mit mehr als zehn Reisenden besetzt, für sie endete die Fahrt in Niefern. Beschädigt wurden neben dem Stromabnehmer auch mehrere Türen und Fenster des Intercity-Zuges.