Die Strecke wird mehrere Monate gesperrt. Nun informiert die Bahn über ihre Pläne und den Ersatzverkehr.

Frankfurt/Mannheim (dpa) - In wenigen Wochen beginnt die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. An diesem Montag (16.00 Uhr) gibt die Deutsche Bahn (DB) einen Ausblick auf die anstehenden Bauarbeiten und das geplante Ersatzkonzept. Dabei will sie auch erläutern, welche Lehren sie aus einer ersten, kürzeren Sperrung im Januar gezogen hat.

Die sogenannte Riedbahn soll ab Mitte Juli für fünf Monate gesperrt und komplett saniert werden. Der Fern- und Güterverkehr wird über andere Strecken umgeleitet. Für den Regionalverkehr ist Schienenersatzverkehr mit Bussen geplant. Nach Bahnangaben sind entlang der Riedbahn täglich rund 16.000 Fahrgäste in Regionalzügen unterwegs.