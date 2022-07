Ein Vogel ist wohl die Ursache für die Störungen im Stuttgarter Bahnverkehr seit dem Wochenende gewesen. Vermutlich habe ein Vogelschlag den Kurzschluss ausgelöst, der zu den Beschädigungen in der Oberleitung geführt habe, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstag. Es werde aber noch eingehende Untersuchungen geben. Zuvor berichtete der SWR.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Samstag hatte es nach Angaben der Bahn einen Kurzschluss in einer Oberleitung gegeben - Elemente der Leit- und Sicherungstechnik wie Signale und Weichen wurden dadurch beschädigt. S-Bahnen, Regionalzüge und der Fernverkehr standen stundenlang still. Zahlreiche Passagiere strandeten am Hauptbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Im Laufe des Sonntags stabilisierte sich der Verkehr. Nach Angaben der Sprecherin könnten seitdem wieder mehr und mehr Züge verkehren.