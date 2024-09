Ein Bagger wird in Karlsruhe von einem Sattelauflieger abgeladen. Dabei gerät der Arm des Baggers in die Oberleitung der Straßenbahn.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Bagger hat in Karlsruhe eine Oberleitung für Straßenbahnen teilweise abgerissen. Durch herunterfallende Teile der Leitung wurde eine Straßenbahn beschädigt, Menschen wurden allerdings nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Straßenbahnstrecke in der Schillerstraße ist derzeit noch gesperrt. Der restliche Verkehr läuft demnach mittlerweile wieder normal. Der Bagger verfing sich mit dem Schaufelarm in der Leitung, als er von einem Sattelauflieger abgeladen wurde. Bei schätzungsweise 25.000 Euro soll der Schaden liegen.