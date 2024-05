Ein Bagger auf einem Tieflader ist an einer Autobahnbrücke hängengeblieben und hat für eine stundenlange Sperrung der B39 im Kreis Heilbronn gesorgt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war am Freitagabend ein Lastwagenfahrer mit dem angehängtem Tieflader auf der Bundesstraße bei Weinsberg in Richtung Ellhofen unterwegs. Beim Unterqueren der Autobahnbrücke der A81 blieb der Mann mit dem Baggerarm an der Brücke hängen, weil der Arm nicht ausreichend eingefahren gewesen war.

Weinberg/Ellhofen (dpa/lsw) - Durch den Aufprall wurde der Bagger teilweise vom Tieflader gerissen. Die Bundesstraße 39 war nach dem Unfall bis in den Samstag gesperrt. Ein Statiker veranlasste Reparaturarbeiten. Laut Polizei entstand an der Brücke ein Schaden von 20.000 bis 30.000 Euro. Bei Bagger und Tieflader fiel der Schaden mit rund 100.000 Euro deutlich höher aus. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei