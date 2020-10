Sein erstes Badminton-Spiel in der neuen Heimstätte hat der ASV Landau auf ganzer Linie erfolgreich gestaltet. Mit einem 8:0 gegen den BC Trier weihte er die Sporthalle West ein und setzte sich in der Rheinland-Pfalz-Liga mit 4:2 Punkten erst mal oben fest. Das Spiel am Sonntag in Neustadt wurde vom Gastgeber abgesagt.

Der ASV hatte überhaupt keine Anpassungsprobleme. Den ersten Punkt sicherte wie so oft das Damendoppel, Ronja Latz und Nora Behsler siegten souverän mit 21:11, 21:11. Ähnlich souverän begannen Christian Dümler und Markus Getto ihr Doppel. Doch nach dem 21:13 sah es lange Zeit nach einem dritten Satz aus. Auf den letzten Drücker machten sie den Sack im zweiten Satz mit 24:22 zu.

Während das zweite Herrendoppel noch lief, fegten Latz mit 21:6, 21:15 im Dameneinzel und Dümler mit 21:9, 21:4 im Spitzeneinzel der Herren ihre Gegner vom Feld. Da auch Mark Baumann und David Schwarz ihr Doppel im Nachsitzen siegreich gestalteten (21:15, 22:24, 21:18), stand der Sieg bereits nach fünf Spielen fest.

Das Mixed blieb für Baumann/Behsler eine sichere Sache: 21:13, 21:17. Getto gewann sein Einzel mit 23:21, 22:20, Schwarz seines mit 21:15, 20:22, 21:16. Die bessere Fitness gab den Ausschlag für den Mannschaftsführer des ASV, der vor allem die herausragenden Leistungen von Latz und Dümler hervorhob.

Die Landauer sind gut in die Saison gestartet, die durch den Aufstieg, den Hallenwechsel und die Corona-Situation so viele offene Fragen hatte. Die neue Halle haben sie schon liebgewonnen. Das nächste Spiel steht am 16. Oktober beim Post SV Ludwigshafen II an.