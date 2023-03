Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Wochenende lief nicht nach Plan für den ASV Landau Badminton, hatte aber ein gutes Ende: Nachdem er in der Rheinland-Pfalz-Liga in Ludwigshafen unter die Räder gekommen war, musste er um die Austragung des Heimspiels am Sonntag zittern. Unterm Strich stand ein 0:8 beim Post SV Ludwigshafen II und ein 7:1 gegen den BC Remagen II. In beiden Spielen wurde auf den Damenpositionen großes Niveau geboten.

In Ludwigshafen bot das Heimteam Regionalligaspielerin Vanessa Poyatos auf. In den Herrendoppeln blieb der ASV chancenlos. Ähnlich erging es David Schwarz im Einzel (11:21, 13:21). Markus Getto