Trainiert hat sie schon in der neuen Halle, am Samstag weiht die erste Mannschaft des ASV Landau Badminton die Sporthalle West hinter dem Stadion im Liga-Betrieb ein. Um 18.30 Uhr beginnt das Rheinland-Pfalz-Liga-Spiel gegen den BC Trier.

Nominell wird David Schwarz das Herren-Doppel mit Mark Baumann und das zweite Herren-Einzel bestreiten. Der Boden sei viel besser als der in der ESG-Halle, angenehmer, sagt der 32-Jährige Bamf-Mitarbeiter. An die räumliche Größe müsse das Auge sich noch gewöhnen: „Das Gefühl ist ganz anders“ für den Ball. Eine anderes Problem hat der Verein gelöst, das bereitgestellte Netz war zu kurz. Er hat eine neue Schnur eingezogen und das Netz links und rechts verlängert.

In der Halle des Eduard-Spranger-Gymnasiums, sie bleibt Domizil der anderen Mannschaften, hätte die erste Mannschaft nach dem Aufstieg in die Landesliga gar nicht spielen können, erzählt Schwarz. Vorgeschrieben sei eine Deckenhöhe von sechs Metern. Die ESG-Halle ist niedriger. Für Badminton optimiert ist die neue Halle freilich nicht.

77 aktive Spieler gelistet

Beim ASV Landau sind 77 aktive Spieler gelistet, darunter 29 Frauen. Dazu kommen Junioren und Schüler. In der Landesliga wird morgen die Formation spielen, die am ersten Spielwochenende einen Sieg einfuhr: Christian Dümler, Markus Getto, Baumann, Schwarz, Ronja Latz, Nora Behsler. Theoretisch dürfe jeder Spieler einen Begleiter mitbringen, sagt Schwarz zu den Corona-Regeln. Die Aha-Regel, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, wird angewendet. Am Sonntag spielt das Team in Neustadt.

Seit Januar ist Schwarz beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Der studierte Grundschullehrer ist Regionalkoordinator der Integration an der Außenstelle Speyer. Wie halten sich Badmintonspieler fit? Mit Kraft-, und Beweglichkeitsübungen. Technik- und Taktiktraining. Im Juli habe er das erste Mal Squash gespielt. Schwarz: „Ich habe gedacht, ich bin tot. Nach dem dritten Mal war es aber recht solide.“