76 Titel, 32 Premieren, noch mal mehr als im Vorjahr: Der Spielplan des Badischen Staatstheaters für die nächste Saison ist noch unbelastet von den angekündigten Sparzwängen.

Die baden-württembergische Landesregierung hat dem Siebenspartenhaus in Karlsruhe noch ein Jahr Dispens gewährt, sagt Intendant Christian Firmbach. Er machte sein Credo klar: „Die Kohle muss auf die Bühne.“ Und daher werde sich die nächste Spielzeit mit weniger Geld auch anders anfühlen. Die angekündigte Reduzierung des Budgets stelle das Haus vor große Herausforderungen. Schon jetzt sollen die Eintrittspreise im Schnitt um zwölf Prozent erhöht werden.

Zwei personelle Veränderungen wird es geben: Georg Fritzsch verabschiedet sich als Generalmusikdirektor vom Badischen Staatstheater. Und Schauspieldirektor Claus Caesar wird an ein anderes Haus wechseln – mehr Details mochte Firmbach darüber nicht verkünden.

Auch das Neue Entrée im blauen Vorbau ist Spielstätte. Foto: Arno Kohlem

Es ist die dritte Saison für das 2024 installierte Leitungsteam. Der neue Spielplan ab 19. September ist Firmbach zufolge wieder ein Mix aus Traditionellem und Neuem, Tiefschürfendem und Unterhaltsamen. Im Musiktheater wird es sieben Neuproduktionen geben. Darüber hinaus bieten die Internationalen Händel-Festspiele ungewöhnlicherweise zwei neue Operninszenierungen. Die Festspiele werden eröffnet mit „Faramondo“, inszeniert von Keith Warners langjähriger Co-Regisseurin Katharina Kastening. Darin treten neben Johanna Falkinger gleich drei gefeierte Countertenöre auf: Valer Sabadus, Eric Jurenas und Maximiliano Danta. Auch die in Koproduktion mit dem Bayreuth Baroque Opera Festival entstehende Oper „Floridante“ bringt laut Direktor Christoph von Bernuth ein internationales Staraufgebot, darunter Sopranist Bruno de Sá und Countertenor Max Cencic, der zudem Regie führt.

Eröffnet wird die Musiktheater-Saison mit Andrew Lloyd Webbers Musical „Sunset Boulevard“ nach Billy Wilders Filmklassiker über eine einstige Stummfilmdiva und einem ihr verbundenen Drehbuchautor. Unterhaltsam dürfte auch Stephen Temperleys Off-Broadway-Hit „Souvenir“ werden über die vermögende amerikanische Society-Lady Florence Foster Jenkins, die von einer großen Bühnenkarriere träumte und als „Diva der falschen Töne“ berühmt wurde.

Muss ab 2027 drastisch sparen: das Badische Staatstheater in Karlsruhe. Foto: dpa

Die 1920 uraufgeführte Oper „Die tote Stadt“ machte den 23-jährigen Erich Wolfgang Korngold über Nacht zum Star. Von Bernuth will die tiefenpsychologische Ebene der Geschichte offenlegen, in der ein absurder Albtraum aus tiefer Trauer zum „Triumph des Lebens“ – so der ursprüngliche Titel der Oper – führt.

Die Oper „Arabella“, eine feinsinnige Wiener Gesellschaftsstudie des Erfolgsduos Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, ist ein Herzenswunsch von Fritzsch zum Abschied. Und auch der Kammersänger Konstantin Gorny bekommt einen langgehegten Wunsch erfüllt: die Titelrolle in Jules Massenets Adaption von Miguel de Cervantes’ Roman „Don Quijote“, der in die Karlsruher Gegenwart verlegt wird. Schließlich kommt Giacomo Puccinis „Trittico“ auf die Bühne, das drei höchst unterschiedliche Einakter vereint: das Verismo-Drama „Il Tabarro“, die mystische Tragödie „Suor Angelica“ und die schwarzhumorige Komödie „Gianni Schicchi“.

In der Reihe „Zukunft Oper“ lotet „Tragödia“ die Möglichkeiten eines Musiktheaters ohne Worte aus: Das dem 1997 uraufgeführten Werk zugrundeliegende Libretto wurde vertragsgemäß vernichtet. So erzählen allein die atmosphärischen Klangräume der zeitgenössischen, in Stuttgart lebenden Komponistin Adriana Hölszky die Geschichte, für die Kevin Barz von der Digitaltheater-Sparte die Möglichkeiten des ZKM ausschöpft.

Ballett schwingt auf Erfolgswelle von „Dracula“

Die Ballettcompagnie, die gerade einen großen Erfolg mit „Dracula“ gelandet hat – alle Vorstellungen sind ausverkauft – setzt erstmals mit einer großen abendfüllenden Produktion auf Familien: „Cinderella“ von Hauschoreografin Kristina Paulin erzählt die Aschenputtel-Geschichte zu Musik Sergei Prokofjews, live gespielt von der Badischen Staatskapelle. Ballettdirektor Raimondo Rebeck steuert „Wings of Silk“ zu Philip Glass’ „Metamorphosen“ zum dreiteiligen Abend „Black Lights“ bei. Außerdem ist „Wild 27“ von Jonathan dos Santos über die mit 27 gestorbenen Rockstars zu sehen und Alexander Ekmans weltweit erfolgreiche Persiflage „Cacti“. Der dritte Beitrag des Balletts zum Spielplan ist ein Abend von Nachwuchschoreografen aus dem Ensemble.

Neun Produktionen wird es im Schauspiel geben. Regisseur Stephan Kimmig und der mehrfach Grammy-nominierte Komponist PC Nackt Ernst verwandeln Ernst Blochs „Das Prinzip Hoffnung“ für Karlsruhe in ein Stück Musiktheater. Das Opus Magnum des Ludwigshafener Philosophen ist ein Plädoyer dafür, in einer hoffnungslos scheinenden Zeit Hoffnung zu erlernen.

„Zauberer von Oz“ im Advent

Das komödiantische Well-Made-Play „The Boys Are Kissing“ versetzt Oberspielleiterin Brit Bartkowiak in die Dragqueen-Szene. Dass zwei Schuljungen sich geküsst haben sollen, wird in dem Stück zum Ausgangspunkt von Verwicklungen höchst verschiedener Elternpaare. Außerdem auf dem Spielplan: Heiner Müllers „Macbeth“ nach Shakespeare, Tschechows „Drei Schwestern“ in einer Inszenierung der mit dem Faust-Preis ausgezeichneten Regisseurin Jana Vetten. „Deutsches Krankes Haus“ des Autors und Arztes Tuğsal Moğul gibt beängstigende Einblicke in die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Die Spielzeit im Kleinen Haus endet mit Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf...?“. In der Insel wird eine Adaption von Stanislaw Lems Sci-Fi-Klassiker „Solaris“ gezeigt, im neuen Entrée eine Zaubershow von Redjep Hajder auf den Spuren von Thomas Manns „Mario und der Zauberer“, und mobil ist „Im Bruch mit der Welt“ um Karlsruhe als Brennpunkt für Links- und Rechtsextremisten in den 70er- und 80er-Jahren.

Die Junge Sparte plant acht Premieren. Als großes Familienstück ist zur Winterzeit im Großen Haus „Der Zauberer von Oz“ zu sehen. Für junges Publikum interessant dürfte aber auch eines von drei Vorhaben des Digitaltheaters sein: ein Besuch im Naturkundemuseum mit Nachtwächter, bei dem eine Extended-Reality-Brille die Begegnung mit ausgestorbenen Tieren ermöglicht.

Die Staatskapelle wird über ihre acht sinfonischen Abende getrennt informieren. Eins vorweg: GMD Fritzsch holt zum Abschied viele seiner Vorgänger zu einem Gastspiel zurück nach Karlsruhe.

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