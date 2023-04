Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Peter Spuhler muss den Hut nehmen. Der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe hat am Montagabend beschlossen, den Vertrag des Generalintendanten nach der zweiten Laufzeit zu beenden. Mit einer guten Stunde Verspätung gab die Vorsitzende des Gremiums, Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), dies in einer Online-Pressekonferenz bekannt.

Der Ausgang der Sitzung galt schon zuvor als so gut wie sicher nach schweren Vorwürfen wegen Spuhlers Führungsstils. Die Ministerin hatte zwar lange gezögert, aber dann doch vor gut anderthalb