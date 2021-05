Seit März laufen am Badischen Staatstheater Vorarbeiten zur Erweiterung und Sanierung. Schlagzeilen machte jetzt die Ankündigung weiterer Kostensteigerungen. Bis zu 500 Millionen Euro müssen Land und Stadt Karlsruhe berappen. 2014 war noch von gerade mal 125 Millionen Euro die Rede.

Während in Stuttgart seit Langem darüber gestritten wird, wann die Sanierung des Opernhauses denn nun tatsächlich beginnen kann, ist man in Karlsruhe schon ein paar Schritte weiter. Die Oper muss sich frühestens 2027 um eine Ersatz-Spielstätte kümmern. Dabei ist das Vorhaben am zweitgrößten Staatstheater im Südwesten – anders als in Köln, wo seit 2012 das Opernhaus grundlegend saniert wird – mehr als nur „eine zeitgemäße Ertüchtigung“.

Als 2014 erste Pläne vorgestellt wurden, war auch von „der Beseitigung eines Geburtsfehlers“ des die Budgets des 1975 eröffneten Baus die Rede. Aus Kostengründen hatte man auf das ursprünglich geplante Schauspielhaus verzichtet. Das soll nun nachgeholt werden: Aus dem Kleinen Haus mit seinen 385 Plätzen wird – wie ursprünglich geplant – eine Probenbühne. Wenige Meter weiter westlich soll eine neue Theaterbühne ans Gebäude angedockt werden.

Seit März wird am provisorischen Entrée gearbeitet

Zuletzt hatte es geheißen, dass die Arbeiten am Projekt „Das neue Staatstheater“, wie es die PR-Leute des Hauses nennen, 2021 oder 2022 starten. Zuvor aber hatte es bereits zweimal Verzögerungen gegeben. Über die Zeitabläufe scheint man auch jetzt nicht wirklich einig. Der dritte Bauabschnitt, die Sanierung des Opernsaals mit 1000 Plätzen und des Bestandsgebäudes, soll „voraussichtlich 2027“, starten, heißt es in einem Faltblatt. Erst dann ist eine Ersatzspielstätte nötig. Die englischsprachige Version des Flyers aber geht von einem Start der Arbeiten 2030 aus.

Seit März wird an der Verlegung der Tiefgaragenzufahrt gearbeitet. Als Vorbereitung für den neuen Anbau zählt auch die Errichtung eines 1000 Quadratmeter großen vorgelagerten Entrées als Interimslösung. Ein Flachbau, der im Westen auf dem bisherigen Theatervorplatz entstehen soll: mit der Theaterkasse, der Besucher-Garderobe, den Toilettenanlagen fürs Haus. Ivica Fulir, der Technische Direktor des Badischen Staatstheaters, sagt denn auch ganz klar: „Der Sommer 2022 ist der eigentliche Baubeginn.“

Alte Fundamente aufgetaucht

Auch der Bau der Kassen-Entrées war zuletzt zeitlich im Verzug: wegen nicht in Plänen eingezeichneter Fundamente der früheren Markthalle und des bis 1913 dort befindlichen Karlsruher Hauptbahnhofs. Die Fundamente für das provisorische Foyer sind schon sichtbar. Im Sommer 2021 soll es fertig werden. Dann wird abgerissen: Westflügel mit Eingangshalle und Kassen unten, Cafeteria sowie die Terrasse mit Außentreppe sollen weg, sagt Fulir.

Die Rückwand des Kleinen Hauses gen Westen wird die Abbruchkante und Andockstelle für den neuen Gebäudetrakt. „Der verbleibende Gebäudeteil ist statisch eine eigene Einheit“, sagt Fulir. Dann werde auch sichtbar, dass das Projekt „Neues Staatstheater“ im Wesentlichen aus neuen Anbauten besteht: dem künftigen Schauspielhaus mit 400 Sitzen, dem Jungen Staatstheater und der Studio-Bühne mit jeweils 150 Sitzen.

Theater wächst um ein Drittel

Steht das alles, startet im Anschluss das zweite Baumodul voraussichtlich 2027: mit neuem Orchesterraum, Ballettprobenräumen, Chorprobenraum, und Erweiterung aller Werkstätten. Dann wird an der Nord-Ost-Flanke U-förmig ein mehrgeschossiger Trakt angebaut. Mit den neuen Gebäudeteilen im Südwesten und im Nordosten verändert sich die Kubatur des Hauses sichtbar – am Ende dürfte mehr als ein Drittel neu umbauter Raum hinzukommen.

2015 war das vielfach prämierte Architekturbüro Delugan Meissl Associated Architects Wien aus einem internationalen Planungswettbewerb als Sieger hervorgegangen. Delugan Meissl setzt das Projekt in Partnerschaft mit dem Büro Wenzel + Wenzel aus Karlsruhe um. Die Ideen des Architekten Helmut Bätzner würden dabei „voller Respekt weiterentwickelt“. Angesetzt sind zehn bis zwölf Jahre Bauzeit.

Neues Ingenieurbüro ist engagiert

Bleibt die neuerliche Kostensteigerung: „Die einst auf Grundlage eines externen Gutachtens vom Juli 2017 bestätigten Vollkosten von bis zu 325 Millionen Euro werden deutlich überschritten“, teilte nach der jüngsten Verwaltungsratsitzung das baden-württembergische Finanzministerium mit. Als Grund für die Kostensteigerung wird genannt: Ein noch 2018 für Heizung, Lüftung, Sanitär und Feuersicherheit beauftragtes Ingenieurbüro wird nicht weiter mit Arbeiten betraut – ein neuer Partner kam ins Boot.

So entstehen Mehrkosten für doppelte und geänderte Planungen, Verzögerungen und zwischenzeitlich höher angesetzte Baunebenkosten von 86 Millionen Euro. Die Gesamtbaukosten werden jetzt mit bis zu 389 Millionen Euro beziffert. Bei einer Bauzeit von zehn Jahren könnten sich die Gesamtbau- und Herstellungskosten auf bis zu 500 Millionen Euro summieren, ließ Landesfinanz-Staatssekretärin Gisela Splett (Grüne) wissen. Stadt und Land teilen sich die Kosten zur Hälfte.

Theater rechnet noch mit weiteren Überraschungen

Der in Stuttgart geborene Ivica Fulir, der nach Stationen an den Theatern in Weimar und Heidelberg 2011 in Karlsruhe als Technischer Direktor des Staatstheaters anheuerte, wird nach eigenen Angaben voraussichtlich 2032 in Rente gehen. Er glaubt mit seiner langjährigen Erfahrung – in Heidelberg wurde er nach Abschluss der Sanierung dort zum Ehrenmitglied des Theaters ernannt –, dass man ein derart lang währendes Bauvorhaben nicht schon beim Start „genau einpreisen kann“. Man darf also wohl noch mit manchen Überraschungen rechnen.

Auch beim Tunnelbau sind Kosten gestiegen

In Köln übrigens wurden aus den ursprünglich mit 253 Millionen Euro veranschlagten Kosten 841 Millionen Euro. Eine Wiedereröffnung soll, wenn es gut läuft, 2024 sein – geplant war 2015. Negativschlagzeilen hat auch der Bau der Elbphilharmonie in Hamburg geschrieben: Geplant mit 77 Millionen Euro, lagen die Kosten am Ende bei 866 Millionen Euro und damit beim Elffachen der ursprünglichen Summe. Und auch bei einem weiteren Karlsruher Großprojekt, dem Tunnelbau für die Straßenbahnen, sind die Kosten gestiegen: von geschätzten 588 Millionen auf jetzt bis zu 1,5 Milliarden Euro.

