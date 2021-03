Was haben die Menschen vor 12.000 Jahren mit einem Lochstab aus Geweih gemacht? War die mittelalterliche Burg Hohenbaden gemütlich? Mit solchen Fragen befasst sich der neue Kinder-Podcast aus dem Karlsruher Schloss.

Ab Sonntag veröffentlicht das Badische Landesmuseum seinen neuen Podcast „Is ja ’n Ding!“ für Kinder. Die drei- bis fünf-minütigen Folgen stellen jeweils ein Objekt aus dem Museum vor und versetzen die Kinder in vergangene Zeiten. Die Reihe startet mit gleich drei Folgen. Jeden Sonntag um 12 Uhr soll eine weitere Folge erscheinen. Der Podcast richtet sich an Kinder im Grundschulalter, Eltern und Geschwister eingeschlossen.

Darin lernen die Kinder verblüffende, skurrile und bedeutende Objekte quer durch die Sammlungen des Museums kennen. Die Hörstücke sind unterhaltsame Wissenspäckchen.

Was hat es mit der winzigen Käfermenagerie auf sich?

Sie erzählen kurze Geschichten rund um die Exponate und regen die Fantasie mit bildhaften Beschreibungen an: So wird zum Beispiel erklärt, was es mit einer sogenannten Käfermenagerie auf sich hat. Während Kinder heutzutage mit ihrem Hund Gassi gehen oder ein Meerschweinchen versorgen, schenkten Eltern ihren Kindern vor gut 100 Jahren solche elf Zentimeter breiten Miniaturkäfige, in denen selbst gefangene Krabbeltiere gehalten, beobachtet und gefüttert werden konnten. Den Forschergeist wecken und Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen, war das pädagogische Ziel damals. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Becherlupen, mit denen sich die Kinder heute auf die Pirsch begeben.

Spaßig geht es auch in einer anderen Folge zu, wenn sich zwei Schildkröten auf dem Esstisch unterhalten. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerung an ihre Zeit als Suppenterrinen bei großen höfischen Festen. Und eine von beide bekommt sogar Schluckauf.

Online auch Workshops

Entwickelt und eingesprochen wurden die Podcasts von den Ausstellungsscouts der „Räuber Hotzenplotz“-Ausstellung. Das Team der Kulturvermittlung hat dazu die Schließzeit genutzt. „Die Podcasts sind Bestandteil der neuen Reihe für Kinder „KiMO – Kinder im Museum Online“. Neben den Podcasts gibt es Kreativ-Anleitungen und Online-Workshops für Kinder.

Der nächste Online-Workshop „Eintritt allerstrengstens verboten! Ein Türschild für Deine Räuberhöhle“ wird am Mittwoch, 17. März, von 15.30 bis 16.30 Uhr angeboten.

Infos und Anmeldung unter.