Das Badische Landesmuseum Karlsruhe kann die Kunsthalle Baden-Baden für die Zeit der Sanierung des Schlosses als Interimsspielstätte nutzen. Das teilte der baden-württembergische Staatssekretär Arne Braun mit.

Das Karlsruher Schloss wird ab Herbst 2025 über mehrere Jahre saniert, das Badische Landesmuseum in dieser Zeit geschlossen. Bislang war geplant, dass es nur mit Vermittlungsangeboten und kleineren Präsentationen öffentlich wirksam sein kann. Wie Kunststaatssekretär Braun in Stuttgart mitteilte, wurde nun entschieden, dass es die Kunsthalle Baden-Baden für die lange Zeit der Sanierung als Interimsspielstätte nutzen kann und so mit seiner bedeutenden kunst- und kulturhistorischen Sammlungen Sammlung weiter sichtbar bleibt.

Nach dem Ausscheiden der Direktorin Çagla Ilk zum 30. April 2025 wird die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden deshalb für eine Übergangszeit keine neue eigene Direktion erhalten. Ausgeschieden aus dem Direktorenduo war im Juni 2024 auf eigenen Wunsch bereits Misal Adnan Yildiz, nachdem die Arbeit der beiden auf wenig positive Resonanz in der Öffentlichkeit gestoßen war und die Zuschauerzahlen bereits vor Corona eingebrochen waren. Die gebürtige Istambulerin war zuvor Dramaturgin und Kuratorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und erhielt in diesem Jahr überraschend den Zuschlag, den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig zu kuratieren. Dort ließ sie die israelische Medienkünstlerin Yael Bartana ein Raumschiff installieren, das Menschen zu einem besseren Stern bringen kann. Ab November soll noch in Baden-Baden ihre große Sonderausstellung „Sea and Fog“ zu sehen sein.

Auch künftig Platz für Zeitgenössisches

Das Konzept für die Präsentation des Landesmuseums in Baden-Baden soll in Zusammenarbeit mit dem Team der Kunsthalle erarbeitet werden. Mit Bezug auf die Tradition des Hauses sollen dabei auch zeitgenössische Positionen eine Rolle spielen, für die das Haus in der Ära Johan Holten gefeiert wurde. Braun: „In der Kunsthalle Baden-Baden wird auch künftig zeitgenössische Kunst präsentiert, und zwar im Zusammenspiel mit kulturhistorischen Objekten. Ich bin mir sicher, dass auf diese Weise ein spannender Dialog entsteht.“

Die 1909 von dem Karlsruher Architekten Hermann Billing im späten Jugendstil erbaute Kunsthalle Baden-Baden verfügt über eine Ausstellungsfläche von 700 Quadratmeter. Sie ist über eine gläserne Brücke mit dem Museum Frieda Burda verbunden. Die Bedingungen zur Präsentation von Kunst sind in der Kunsthalle Baden-Baden seit jeher hochgelobt.

Eckart Köhne, Direktor des Landesmuseums, zeigte sich dankbar, während der Schließung des Schlosses weiter die Sammlungen des Hauses in wechselnden Ausstellungen zeigen können. „Die Kunsthalle Baden-Baden ist ein inspirierender Ort in einer großartigen, von Kultur geprägten Stadt. Wir freuen uns auf Baden-Baden.“