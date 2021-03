„Geschichte und Geschichten im Schloss Karlsruhe“ heißt ein neuer Bildband, den das Badische Landmuseum mit dem J. S. Klotz Verlagshaus herausgebracht hat. Es ist ein Sammlungsführer und Porträt des Museums zugleich.

Was in Ausstellungen zu sehen ist, sei nur die Spitze des Eisbergs, heißt es in einer Pressemitteilung. Das 224 Seiten starke Buch mit rund 200 Abbildungen beleuchtet die alltägliche Museumsarbeit: das Forschen, Sammeln, Vermitteln und Bewahren. Daran arbeiten hinter den Kulissen des Karlsruher Schlosses jeden Tag rund 160 Mitarbeiter.

25 Aufsätze berichten aus den Restaurierungswerkstätten, von der Suche nach NS-Raubkunst in den Beständen, von Strategien der Kulturvermittlung und der Neuausrichtung des Hauses in einer digitalen Transformation. Die wichtigsten Sammlungsbereiche werden vorgestellt von der Ur- und Frühgeschichte bis zu den volkskundlichen Sammlungen der Gegenwart. „Das Buch kann als Standardwerk gelten für jeden, der genau wissen möchte, wie ein Museumsbetrieb funktioniert“, sagt Direktor Eckart Köhne.

Das J. S. Klotz Verlagshaus ist auf Bildbände und Kataloge spezialisiert. Das Buch ist zu 29,80 Euro im Online-Shop des Badischen Landesmuseums unter www.shop.landesmuseum.de. erhältlich.