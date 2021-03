Die Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart bleiben bis mindestens Ende April geschlossen, teilte gestern das baden-württembergischen Kulturministerium mit. Weil also noch keine Konzerte vor Publikum möglich sind, haben Musiker der Badischen Staatskapelle sich bei einem Kammerkonzert gefilmt. Die Übertragung am Sonntag ist der Startschuss für eine neue Reihe mit Online-Projekten.

Das Programm trägt den Titel „Eine Reise durch Raum und Zeit“. Die „Susato Suite“ des franko-flämischen Komponisten Tielman Susato führt in die Blütezeit der Renaissance – aufgefrischt vom schwedischen Trompeter Urban Agnas. Mit zahlreichen Arrangements Alter Musik brachte er viele Werke Susatos wieder ins Rampenlicht, so auch diese Tänze.

Charles Koechlin offenbart in seiner Sonate für Fagott und Klavier op. 71 nicht nur den Bezug zu seinem Lehrer Gabriel Fauré, sondern auch eine Hommage an Frédéric Chopin.

Ludwig van Beethovens Streichquartett D-Dur zeigt einen „typischen Beethoven“, der mit komplexen Verarbeitungstechniken sowie musikalisch und technisch hochvirtuosen Passagen gespickt ist.

Belle Époque und Jazz

Über seine drei Holzblas-Sonaten für Oboe, Klarinette und Fagott mit Klavier, die er kurz vor seinem Tod noch komponierte, schrieb Camille Saint-Säens: „Ich verwende meine letzte Kraft darauf, das Repertoire dieser sonst so vernachlässigten Instrumente zu erweitern.“ Die Sonate für Fagott und Klavier op. 168 zeigt musikalisch eine Anlehnung an Johann Sebastian Bach mit einem sanften Nachhall der Belle Époque. Auch Claude Debussy knüpfte mit seinen Préludes an Bach und die Tradition des Klavierpräludiums an.

Die schöne Melancholie des Klavierwerks „The girl with the flaxen hair“ (Das Mädchen mit dem Flachshaar) arrangierte Gary Kulesha neu für Blechbläser. Mit Manhattans Romeo und Julia führt das Bläserquintett abschließend durch verschiedene Jazzströmungen, klassische Oper und lateinamerikanische Tanzmusik, durch die sich Leonard Bernstein für sein Musical West Side Story inspirieren ließ.

