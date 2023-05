Die Badische Landesbibliothek hat zwei Briefe von Jacob Grimm und einen Brief von Wilhelm Grimm an den Germanisten Joseph von Laßberg ersteigert. «Wir erfahren Details zum ungünstigen Gesundheitszustand insbesondere Wilhelm Grimms und seiner Frau oder zur Geburt von Laßbergs Zwillingstöchtern und lesen zahlreiche meist kritische Kommentare zu verschiedenen Fachkollegen und ihren neuesten Publikationen», teilte die Bibliothek am Donnerstag in Karlsruhe mit. Zum Preis machte sie keine Angaben.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Brüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859) sind vor allem für ihre Sammlung von Märchen wie «Der gestiefelte Kater» und «Schneewittchen» bekannt.

Die Briefe sind digitalisiert und über die Internetseite der Badischen Landesbibliothek frei zugänglich. Sei stammen den Angaben zufolge aus der Sammlung der Familie von Droste-Hülshoff. Von Laßberg war ab 1834 mit Jenny von Droste-Hülshoff verheiratet, der Schwester der Dichterin Annette. «Diese wiederum war schon seit Jugendtagen eng bekannt mit den Brüdern Grimm», hieß es weiter.

Brief von Jacob Grimm an Joseph von Laßberg

Brief von Wilhelm Grimm an Joseph von Laßberg