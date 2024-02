Das Weinland Baden ist ausgedehnt - es erstreckt sich von Tauberfranken bis zum Bodensee. Winzer wollen über den Jahrgang 2023 berichten. Beim Weinbauverband arbeitet nun eine Ex-Weinkönigin.

Freiburg (dpa/lsw) - Die badischen Winzer wollen am Montag (10.00 Uhr) in Freiburg über den Weinjahrgang 2023 berichten. Der Weinbauverband hatte sich im Herbst mit der Qualität der Ernte zufrieden gezeigt. Das Weinland Baden erstreckt sich über 400 Kilometer von Tauberfranken bis zum Bodensee.

Das Deutsche Weininstitut schätzte die Weinmosternte in Baden auf 119 Millionen Liter und im separaten Anbaugebiet Württemberg auf 93 Millionen. In Baden lagen die Erträge damit etwa auf dem Niveau der Vorjahre. In Württemberg gingen sie hingegen um sechs Prozent zurück.

Der Badische Weinbauverband beschäftigt inzwischen die frühere Deutsche Weinkönigin Katrin Lang als Referentin für Kommunikation. Die aus Südbaden stammende Fachfrau werde damit eine wichtige Rolle haben, badischen Wein nach außen hin darzustellen, hieß es aus dem Verband.

Bezogen auf die Rebfläche liegen die Anbaugebiete Baden und Württemberg in Deutschland auf Platz 3 und 4. Größer sind nur die Gebiete Rheinhessen und Pfalz.