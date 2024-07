Dem Ländle steht eine nasse Woche mit Wolken bevor. Vereinzelt soll es dem Deutschen Wetterdienst nach auch ziemlich windig werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Diese Woche soll es in Baden-Württemberg immer wieder ein wenig Regen, aber durchweg viele Wolken am Himmel geben. Windig werden könnte es auch - teilweise werden Sturmböen erwartet. Letzte Gewitter gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Montag.

Die Woche soll mit kühler Luft und einigen Wolken starten. Dem DWD nach bleibt es am Montagvormittag zunächst trocken. Ab Mittag werden dann teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter erwartet. In diesen Bereichen könnte es auch Hagel, Starkregen und stürmische Böen geben. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 15 und 23 Grad.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer und Wolken größtenteils nach. Die Wolken kommen im Laufe des Tages den Wetterexperten allerdings wieder stark zurück. Außerdem soll es leicht regnen. Der Wind soll am Dienstag etwas schwächer als am Vortag sein.

Auch der Mittwoch starte mit vielen Wolken und örtlich schwachen Schauern. Mit 14 bis 20 Grad steht dem Wetterbericht des DWD nach der kühlste Tag der Woche bevor. Zeitweise können stärkere Windböen durch das Ländle ziehen.

Wolken und Schauer sollen in der Nacht zum Donnerstag weniger werden. Tagsüber gebe es nur noch vereinzelte Schauer. Der Wind hält sich mit teils starken und stürmischen Böen. Zum Freitag hin kündigt der DWD an, dass es meist trocken bleiben soll. Auch die vielen Wolken am Himmel könnten sich lichten.