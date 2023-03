Corona hat den Vereinen in Deutschland zugesetzt, so mancher leidet unter Mitgliederschwund. Die Anzahl der Vereine legt im Südwesten aber kontinuierlich zu.

Berlin (dpa) - Die Zahl der Vereine in Baden-Württemberg steigt einer Studie zufolge und konnte seit 2012 kontinuierlich zulegen. Laut dem am Dienstag in Berlin vorgelegten Trendbericht der Zivilgesellschaft in Zahlenweise (Ziviz) im Stifterverband gibt es im Südwesten inzwischen rund 86.300 dieser Organisationen (Stand 2022). Das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent.

Damit liegt das Bundesland nach Nordrhein-Westfalen und Bayern auf Platz drei, bewegt sich gemessen an der Einwohnerzahl aber nur im Mittelfeld. Pro 1000 Einwohner kommt der Südwesten auf 7 bis 8 dieser Organisationen. Merklich höher ist die Vereinsdichte etwa im Saarland (11), in Rheinland-Pfalz (10) oder Thüringen (9).

Insgesamt haben der Studie zufolge jedoch Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie Vereinen in Deutschland zugesetzt. 21 Prozent der befragten zivilgesellschaftlichen Organisationen berichteten von einem Rückgang bei der Zahl der Engagierten. Das seien mehr als bei der Erhebung von 2012 (15 Prozent) und 2016 (17 Prozent).

Am häufigsten betroffen waren demnach Sportvereine. 27 Prozent der Befragten hätten von sinkenden Zahlen gesprochen, während Umwelt- und Naturschutzorganisationen Zuwächse meldeten. Ein flächendeckender Rückgang beim Engagement lasse sich aber nicht belegen, hieß es.

Das Thinktank ZiviZ im Stifterverband hat nach eigenen Angaben erstmals 2012 einen Bericht zur Lage der Organisationen herausgeben. Für die aktuelle Erhebung seien 125.000 Organisationen zufällig ausgewählt worden, rund 12.800 hätten an der Befragung teilgenommen. Die Studie sei von mehreren Landesregierungen unterstützt worden.

