In seinem fünften Spiel der Fußball-Verbandsligarunde muss der SV Rülzheim eine neue Rolle ausfüllen: Erstmals geht er als Favorit ins Spiel – am Sonntag um 15.30 Uhr beim punktlosen DJK/SV Phönix Schifferstadt.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Trainer Andreas Backmann ist sich sicher: „Wenn wir unsere Leistung so bringen wie zuletzt, gehen wir als Sieger vom Platz.“ Er will an der Fünferkette festhalten, seine Mannschaft diese taktische Grundformation aber anders interpretieren lassen – offensiver. Weil die Sperren von Dominik Rupcic und Milot Berisha abgebrummt sind und Patrick Brechtel und Cedric Rodach wieder einsatzfähig sein könnten, stellt sich die Startelf mal nicht von alleine auf.

Backmann überlegt, ob er die zuletzt eingespielte Elf verändern soll. „Eigentlich ist das Pokalspiel am Mittwoch in Zeiskam die bessere Gelegenheit für Experimente“, meint der Chefcoach. Den Rückkehrern fehle Spielpraxis.

Ob Cem Izgec den Kader wie gewünscht verstärken kann, steht schon wieder in den Sternen: „Ich rechne eher nicht damit“, sagt Backmann. Der Grund: Izgec studiert in Frankreich, aus Online-Vorlesungen wurden jetzt wieder Präsenzveranstaltungen. Solange das so bleibt, fehlt der von Arminia Ludwigshafen nachverpflichtete Abwehrspieler der Rülzheimer Elf.