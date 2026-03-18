Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach ist vor Ostern noch zweimal in Süd- und Vorderpfalz live zu erleben: in Landau und in Speyer.

In Landau gibt Interimskantorin Charlotte Vitek mit den Ensembles der Stiftskirchenmusik am Karfreitag ihr Konzert-Debüt mit Bachs „Johannespassion“. Und am Sonntag zuvor ist das Werk bereits unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche mit der Speyerer Kantorei und der Churpfälzischen Hofcapelle auf alten Instrumenten zu erleben.

Erstmals erklang die Johannes-Passion im Karfreitagsgottesdienst 1724 in der Nikolaikirche, 1725 gab es eine Version mit teilweise neuen Stücken, dann bis 1749 weitere Aufführungen der ersten Version mit kleineren Abweichungen. Formal folgt Johann Sebastian Bachs Komposition der damals gängigen Fünfteilung des Passionsberichts: Teil eins betrachtet Gefangennahme und Petrus Verleugnung, der zweite, wesentlich längere Teil – im damaligen Usus nach der Predigt - erzählt von den Verhören durch Pilatus, der Kreuzigung sowie der Grablegung.

Robert Sattelberger am Pult Foto: Landry

Bachs Passion ist ein Werk von dramatischer Dichte, unerhörter Vielschichtigkeit und opernhafter Dimension. Der Komponist schichtet seine bühnenreifen Ebenen übereinander und ineinander: Den erzählenden Evangelisten und die aufgepeitschten Volkschöre, das betrachtende Element (Arien), Andacht und Deutung (Choräle) sowie die Ermahnung in den breit angelegten Eingangs- und Schlusschören, die das Geschehen ordnend in seinen übergeordneten Kontext stellen.

Die beiden erhaltenen Passionen Bachs (die andere ist die „Große“ nach Matthäus) unterscheiden sich im Charakter grundlegend und geben beredt Zeugnis von Bachs streng theologischer, dem Anliegen des jeweiligen Evangelisten verpflichteten Vorgehensweise. Johannes’ Jesus ist ein königlicher, pflichterfüllter, ordnender Gottessohn, der mit Würde und Hoheit die letzten Stunden vor seiner Heimkehr zum Vater meistert. Er wirkt wortkarg, fast stoisch, seine Reden kommen ohne schmückendes Orchesterwerk aus. Pilatus hingegen mutiert – weit weg von der historischen verbürgten Person – zum empathischen Intellektuellen von nachgerade philosophischem Format: „Was ist Wahrheit?“

Speyerer Kantorei in der Dreifaltigkeitskirche. Foto: Landry

Das aufgepeitschte Judenvolk ist bei Johannes der eigentliche Bösewicht, der „treulose“ Verräter. Nicht von ungefähr gibt es drei Paare von Turba-Chören, die musikalisch einander entsprechen – Sinnbild für die Vehemenz und Beharrlichkeit des „Verrats“ durch das eigene Volk. An exponierter Stelle im Werk steht dann auch folgerichtig der an Hysterie und Wut kaum mehr zu überbietende „Kreuzige“-Chor, den Bach genial mit schneidender Chromatik in kreuzweiser Stimmführung, geradezu „überschnappenden“ Sechzehntelfiguren und einem Durchbruch von g-Moll zur „Kreuz“-Tonart D-Dur dramatisiert.

Speyerer Kantorei in der Dreifaltigkeitskirche. Foto: Landry

Mit enormer dramatischer Wucht, aber auch immer wieder innehaltender Kontemplation in Arien und Chorälen weist Bachs sakrales Bühnengeschehen um den Leidensweg des Messias über die Trauer des Moments hinaus. Denn wie oft bei Bach beinhaltet Passion stets auch ihr Gegenteil: Im Schlusschoral leuchtet bereits die österliche Verheißung auf.

Die Landauer Stiftskantorin Anna Croissant hatte sich 2024 bewusst nicht in den Aufführungshype um die 300. Wiederkehr der Uraufführung eingeklinkt, sich das Werk für den Karfreitag dieses Jahres aufgehoben. Und Kantorin Charlotte Vitek, die sie während ihrer Baby-Pause vertritt, ist mit Freuden in die Planung eingestiegen und wird das Werk am Karfreitag, 3. April, 18 Uhr, in der Stiftskirche dirigieren. Mit der Kantorei und dem Jugendchor an der Stiftskirche musizieren dann die Solisten: Tenor Martin Erhard (Evangelist), Sopranistin Serena Hart, Altistin Nicole Schumann, Tenor Stephen Matthew, Bass Martin Bittner sowie das erweiterte Südpfälzische Kammerorchester. Tickets gibt es in der Landauer Engelapotheke, Telefon 06341 86661, sowie bei den Mitgliedern der Ensembles.

Landauer Kantorei Foto: tbg

Am Sonntag, 29. März, 18 Uhr, leitet Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger die Johannes-Passion in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche mit der Speyerer Kantorei und der Churpfälzischen Hofcapelle auf alten Instrumenten. Solisten sind die Sopranistin Sarah Newman, die Altistin Simone Pepping, Tenor Jonas Boy, Bass Manfred Bittner, und Florian Dengler (Jesus). Karten gibt es in der Tourist-Info Speyer und beim RHEINPFALZ-Ticket Service.

Erstmals erklang die „Johannespassion“ im Karfreitagsgottesdienst 1724 in der Nikolaikirche, 1725 gab es eine Version mit teilweise neuen Stücken, dann bis 1749 weitere Aufführungen der ersten Version mit kleineren Abweichungen. Formal folgt Johann Sebastian Bachs Komposition der damals gängigen Fünfteilung des Passionsberichts: Teil eins betrachtet Gefangennahme und Petrus Verleugnung, der zweite, wesentlich längere Teil – im damaligen Usus nach der Predigt - erzählt von den Verhören durch Pilatus, der Kreuzigung sowie der Grablegung.

Bachs Passion ist ein Werk von dramatischer Dichte, unerhörter Vielschichtigkeit und opernhafter Dimension. Der Komponist schichtet seine bühnenreifen Ebenen übereinander und ineinander: Den erzählenden Evangelisten und die aufgepeitschten Volkschöre, das betrachtende Element (Arien), Andacht und Deutung (Choräle) sowie die Ermahnung in den breit angelegten Eingangs- und Schlusschören, die das Geschehen ordnend in seinen übergeordneten Kontext stellen.

Die beiden erhaltenen Passionen Bachs (die andere ist die „Große“ nach Matthäus) unterscheiden sich im Charakter grundlegend und geben beredt Zeugnis von Bachs streng theologischer, dem Anliegen des jeweiligen Evangelisten verpflichteten Vorgehensweise. Johannes’ Jesus ist ein königlicher, pflichterfüllter, ordnender Gottessohn, der mit Würde und Hoheit die letzten Stunden vor seiner Heimkehr zum Vater meistert. Er wirkt wortkarg, fast stoisch, seine Reden kommen ohne schmückendes Orchesterwerk aus. Pilatus hingegen mutiert - weit weg von der historischen verbürgten Person – zum empathischen Intelektuellen von nachgerade philosophischem Format: „Was ist Wahrheit?“

Das aufgepeitschte Judenvolk ist bei Johannes der eigentliche Bösewicht, der „treulose“ Verräter. Nicht von ungefähr gibt es drei Paare von Turba-Chören, die musikalisch einander entsprechen – Sinnbild für die Vehemenz und Beharrlichkeit des „Verrats“ durch das eigene Volk. Im Zentrum des Werks steht dann auch folgerichtig der an Hysterie und Wut kaum mehr zu überbietende „Kreuzige“-Chor, den Bach genial mit schneidender Chromatik in kreuzweiser Stimmführung, geradezu „überschnappenden“ Sechzehntelfiguren und einem Durchbruch von g-Moll zur „Kreuz“-Tonart D-Dur dramatisiert.

Mit enormer dramatischer Wucht, aber auch immer wieder innehaltender Kontemplation in Arien und Chorälen weist Bachs sakrales Bühnengeschehen um den Leidensweg des Messias über die Trauer des Moments hinaus. Denn wie oft bei Bach beinhaltet Passion stets auch ihr Gegenteil: Im Schlusschoral leuchtet bereits die österliche Verheißung auf.

Die Landauer Stiftskantorin Anna Croissant hatte sich 2024 bewusst nicht in den Aufführungshype um die 300. Wiederkehr der Uraufführung eingeklinkt, sich das Werk für den Karfreitag dieses Jahres aufgehoben. Und Kantorin Charlotte Vitek, die sie während ihrer Baby-Pause vertritt, ist mit Freuden in die Planung eingestiegen und wird das Werk am Karfreitag, 3. April, 18 Uhr, in der Stiftskirche dirigieren. Mit der Kantorei und dem Jugendchor an der Stiftskirche musizieren dann die Solisten: Tenos Martin Erhard (Evangelist), Sopranistin Serena Hart, Altistin Nicole Schumann, Tenor Stephen Matthew, Bass Martin Bittner sowie das erweiterte Südpfälzische Kammerorchester. Tickets gibt es in der Landauer Engelapotheke, Telefon 06341 86661, sowie bei den Mitgliedern der Ensembles.

Am Sonntag, 29. März, 18 Uhr, leitet Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger die „Johannespassion“ in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche mit der Speyerer Kantorei und der Churpfälzischen Hofcapelle auf alten Instrumenten. Solisten sind die Sopranistin Sarah Newman, die Altistin Simone Pepping, Tenor Jonas Boy, Bass Manfred Bittner, und Florian Dengler (Jesus). Karten gibt es in der Tourist-Info Speyer, und beim RHEINPFALZ-Ticket Service.