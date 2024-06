Im Ostalbkreis ist die Feuerwehr im Einsatz, um ein Umspannwerk abzusichern. Das Gebäude des Umspannwerks bei Lorch drohe von einem überlaufenden Bach, der in die Rems mündet, geflutet zu werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Demnach versucht die Feuerwehr zu verhindern, dass das Wasser in das Gebäude eindringt.

Lorch (dpa) - Zudem seien im gesamten Remstal vereinzelt Keller mit Wasser vollgelaufen, auf manchen Straßen stehe Wasser. Außerdem sei planmäßig eine Gartenanlage in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) geflutet worden, um die Überschwemmung und Strömung abzuschwächen. Von Verletzten war der Polizei zunächst nichts bekannt. Die Sachschäden seien eher gering.