Baden-Württemberg Babysitterin will Kind nicht hergeben und beißt Polizisten

Polizei - Symbolbild
Zwei Polizeistreifen wollten den Streit zwischen Eltern und Babysitterin schlichten, wurden aber von der Babysitterin beleidigt. Zwei Polizisten verletzten sich im Gerangel mit ihr. (Symbolbild)

Ein Streit um ein Kleinkind eskaliert: Die Babysitterin wehrt sich gegen zwei Polizeistreifen und will mit dem Kind fliehen. Was noch alles bei dem ungewöhnlichen Einsatz passiert ist.

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Eine Babysitterin hat sich geweigert, ein Kleinkind zurück an seine Eltern zu geben, und schließlich einen Polizisten gebissen. Wie die Polizei mitteilte, sollten Beamte am Montagabend einen Streit in einer Wohnung in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) schlichten: Eine 58-jährige Babysitterin habe sich geweigert, ein Kleinkind an die Eltern zu übergeben.

Laut Polizei wurde die Babysitterin beim Schlichten des Streits aggressiv und wollte mit dem Kind davonlaufen. Die Polizisten hätten die Frau dann festgehalten, woraufhin diese um sich getreten habe. Schließlich habe sie einem Polizisten in die Hand gebissen. Ein anderer Beamter konnte das Kind in Sicherheit bringen und unverletzt den Eltern übergeben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe es ein weiteres Gerangel gegeben, bei dem ein zweiter Polizist verletzt worden sei.

Laut Polizei beleidigte die 58-Jährige die Polizisten mehrfach. Eine 55-Jährige, die die Babysitterin scheinbar kannte, habe außerdem den Polizeieinsatz mehrfach gestört und mit ihrem Smartphone gefilmt. Ihr Smartphone wurde beschlagnahmt. Beide Frauen erwarten jetzt strafrechtliche Konsequenzen. Warum die 58-Jährige das Kind nicht übergeben wollte und warum ihre Bekannte den Einsatz gefilmt hat, ist laut Polizei unklar.

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