Eine Spaziergängerin findet auf einem Weg am Stadtrand ein Neugeborenes. Die Mutter des Kindes gesteht vor Gericht, ihr Baby ausgesetzt zu haben - sie spricht von einem «riesengroßen Fehler».

Heilbronn (dpa/lsw) - Aus Verzweiflung und Ratlosigkeit hat eine Mutter nach eigener Aussage ihr erst wenige Stunden altes Neugeborenes auf einem Weg am Stadtrand von Schwäbisch Hall ausgesetzt. „Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte“, ließ die 22-Jährige am Freitag im Heilbronner Landgericht über ihre Verteidigerin verlesen. Sie könne sich ihr Verhalten nicht erklären und habe einen „riesengroßen Fehler“ gemacht, den sie „nicht wieder gut machen“ könne. Die Frau muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Der Säugling war Anfang September auf dem Weg von einer Spaziergängerin entdeckt und ins Krankenhaus gebracht worden. Am selben Morgen hatte die Mutter ihr Baby nach eigener Aussage allein und zu Hause bekommen und die Geburt verschwiegen. Sie hatte sich mehrere Wochen später bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte sich die 22-Jährige beim Verlassen des Neugeborenen „mit der Möglichkeit seines Todes zumindest abgefunden“. Die angeklagte Frau wies dies zurück: „Ich wusste, dass an der Stelle auf dem Feldweg immer Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sind“, sagte sie aus. „Und ich glaubte, er sei bei einer anderen Mutter in besseren Händen als bei seiner eigenen.“

Für den Prozess vor der 1. Schwurgerichtskammer sind insgesamt fünf Verhandlungstage eingeplant sowie 17 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Die Frau sitzt seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft.