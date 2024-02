Wer mit dem Auto von Geislingen an der Steige in Richtung Ulm unterwegs ist, braucht in den kommenden zwölf Wochen Geduld: Die B10 wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Und es kommt noch mehr.

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Wegen Bauarbeiten wird die B10 von Geislingen an der Steige in Fahrtrichtung Ulm ab Montag (6.00 Uhr) zwölf Wochen lang voll gesperrt. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte, wird bei den Arbeiten unter anderem die Fahrbahndecke saniert und ein Geh- und Radweg neu gebaut. Die Vollsperrung bis voraussichtlich 17. Mai auf einer Länge von drei Kilometern zwischen Geislingen an der Steige und Amstetten ist demnach wegen der zu geringen Fahrbahnbreite nötig.

Bis in den Oktober hinein sind laut Regierungspräsidium weitere Vollsperrungen über mehrere Wochen auf der Strecke geplant. Betroffen sind dabei zum Teil auch beide Fahrtrichtungen. In einer zweiten Bauphase etwa sollen ab Mitte Mai bis Anfang Juni beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Umleitungen werden demnach ausgeschildert. Der Verkehr zwischen Geislingen an der Steige und Amstetten werde umgeleitet, beispielsweise über Nellingen, teilte das Regierungspräsidium mit.

Mitteilung des Regierungspräsdiums