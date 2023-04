Die Bundesstraße 10 in Pforzheim ist nach einem Unfall in der Nacht zu Sonntag voll gesperrt worden. Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos erstreckte sich ein großes Trümmerfeld über der Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide Fahrer wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - waren jedoch, wenn überhaupt, nur leicht verletzt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Ersten Erkenntnissen zufolge wollte einer der beiden Fahrer mit seinem Wagen auf der Bundesstraße wenden und bremste ab, als ihn das andere Fahrzeug gerade überholen wollte. Das überholende Auto war «wohl zügig unterwegs», wie der Sprecher weiter sagte. Nach dem Zusammenprall knallte es gegen einen Baum und einen Stromkasten. Die B10 war am frühen Sonntagmorgen immer noch voll gesperrt.