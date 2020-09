Zu einem gefährlichen Überholmanöver ließ sich laut Polizeibericht ein 83-jähriger Fahrer am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der B 271 auf der Gemarkung Ruppertsberg verleiten. Der Mann war in Richtung Bad Dürkheim unterwegs und setzte zum Überholen an, wobei er erst spät ein entgegenkommendes Auto bemerkte. Beim Bremsen und Wiedereinscheren kam es zum Unfall mit dem Wagen, den er überholen wollte. Das entgegenkommende Fahrzeug musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro. Den 83-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.