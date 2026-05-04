Ein Bürgermeister wird im Main-Tauber-Kreis Opfer eines nächtlichen Angriffs. Wer steckt dahinter?

Werbach (dpa/lsw) - Der Bürgermeister der Gemeinde Werbach im Main-Tauber-Kreis, Georg Wyrwoll (CDU), ist angegriffen und verletzt worden. Der 52-Jährige war in der Nacht auf Freitag in Werbach im Ortsteil Gamburg unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei mitteilten. Demnach hat ihn ein 25-Jähriger dort zunächst beleidigt und anschließend körperlich angegriffen. Der Bürgermeister sei dabei leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt worden.

Wyrwoll selbst schrieb in einem Post auf Facebook, dass der Angriff die Folge von Zivilcourage gewesen sei. Er habe gesehen, wie der Tatverdächtige eine andere Person bedrängt habe und sei daraufhin dort stehen geblieben. Der mutmaßliche Angreifer habe ihn aufgefordert weiterzugehen. Als er das nicht tat, habe ihm der Mann ins Gesicht geschlagen und auf dem Boden weiter auf ihn eingetreten.

Der Tatverdächtige wurde den Polizeiangaben nach noch vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen.