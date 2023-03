Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine gute Gedanken an die Hinspiele haben die Spitzenmannschaften TSV Kandel und SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam, wenn sie fast parallel in der Oberliga antreten. In Bodenheim und in Wörth setzte es am selben Tag Niederlagen.

Wer führt nach den Spielen am Samstagabend die Tabelle der Frauenhandball-Oberliga an, Verfolger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (erwartet um 18 Uhr den TV Wörth) oder Primus TSV Kandel (trifft