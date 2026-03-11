Dauerregen sorgt für Ärger: Auf der A6 im Hohenlohekreis ist eine Spur dicht. Wer Zeit sparen will, umfährt die Baustelle.

Öhringen/Neuenstein (dpa/lsw) - Wegen eines Böschungsrutsches ist eine Spur der Autobahn 6 im Hohenlohekreis gesperrt. Konkret handelt es sich um die rechte Spur zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn, wie die Pressestelle der Autobahn GmbH mitteilte. Zudem ist die Geschwindigkeit in dem Bereich auf 80 km/h begrenzt.

Durch den Dauerregen sei die Böschung abgerutscht, weswegen der Fahrstreifen nicht mehr sicher sei. Zusätzlich dazu müsse die seitliche Lärmschutzwand erneuert werden. Die Sanierungen sollen den Angaben zufolge mehrere Wochen andauern. Ortskundige werden gebeten, den Streckenabschnitt zu umfahren.

In den folgenden Tagen kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut regnen. Bereits am Mittwochabend wird Niederschlag erwartet. Auch für den Donnerstag und Freitag wird vereinzelt Regen vorhergesagt.