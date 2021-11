Eine Ausstellung unter dem Motto „Bärenauslese“ zeigt der Zeichner Steffen Butz vom 3. November bis zum 1. Dezember im Karlsruher Laden Bücherbüffet. Der mehrfach ausgezeichnete Karlsruher Cartoonist ist bundesweit für seine charakteristischen Bärenfiguren und regional für das RHEINPFALZ-Maskottchen Nils Nager bekannt. Außerdem schuf er das Maskottchen Paula Pinguin für das Fächerbad in Karlsruhe. Cartoons von Steffen Butz wurden außerdem in vielen Magazinen und in der Schweizer Satirezeitschrift Nebelspalter publiziert. Es sind Bücher, Kalender, Postkarten und Merchandisingartikel mit Butz’ Zeichnungen erschienen, von denen einige zu erwerben sind. 2015 wurde Butz mit dem ersten Preis des Deutschen Cartoonpreises des Carlsen-Verlags und der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Zur Vernissage am Mittwoch, 10. November, ist Steffen Butz ab 16 Uhr im Bücherbüffet, Kaiserstraße 58-60, und signiert seine Arbeiten.