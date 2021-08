In ihren Anzügen sehen die Junge von Bändi aus, als wären sie einem Aki-Kaurismäki-Film entsprungen. Und sie spielen auch die Musik, die der finnische Filmemacher so gerne verwendet: Tango. Finnischen Tango, der noch etwas trauriger und sehnsüchtiger klingt als sein argentinisches Vorbild.

Auf ihrer „Unikuva“-Sommertour macht Bändi am Freitag, 27. August, 20 Uhr, Station im Innenhof des Zehnthauses Jockgrim. Die Fünfer-Herrenriege mit Dame, die sich einfach nach dem finnischen Wort für Band nennt, ist die einzige Formation Deutschlands, die sich dem finnischen Tango verschrieben hat.

Ihr Domizil hat die Gruppe zwar in Frankfurt, aber einer ist darunter, für den der Auftritt ein Heimspiel wird: Mit-Gründer Thomas Salzmann, der am Schlagzeug sitzt, stammt aus Wörth und war ein Schüler des Jockgrimer Musikers Knut Maurer am Europa-Gymnasium. Außerdem sind dabei: Kristina Debelius (Piano), Tobias Frisch (Viola), Martin Lejeune (Pedal-Steel-Gitarre), Johannes Kramer (Bass), Al Zanabili (Perkussion). Und Bändi kündigt noch Überraschungsgäste an.

„Mitreißend, charmant und ein wenig melancholisch“, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über Bändi. Das Ensemble entstaubt seit 15 Jahren die wunderbar-traurigen Ohrwürmer des Finnischen Tangos der 30er- bis 60er-Jahre und mixt sie mit Bossa, Rumba, Jazz und Country. Ihre neueste CD „Unikuva“ wurde als „Bestes Weltmusikalbum“ mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis 2020 ausgezeichnet. Zuvor gewann die Gruppe schon den hessischen Creole-Weltmusikpreis.

Info

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an zehnthaus@gmx.de. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Veranstalter ist der Verein Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege.