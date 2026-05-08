Baguette, Brot und Beats: Mitten in Bäckereien mixt ein französischer DJ Musik. Wie er die Geschäfte in kleine Discos verwandelt und die Partystimmung bis nach Neckarsulm bringen will.

Paris (dpa) - Mitten zwischen frisch gebackenen Baguettes hat er sein Mischpult aufgebaut, klatscht, springt in die Höhe und animiert die Kundschaft zum Tanzen: Dorian Gamon alias «DJ Baguette» heizt an diesem Mainachmittag nicht etwa in einem Club ein, sondern in der kleinen Eckbäckerei «Le Grenier de Félix» im 15. Pariser Arrondissement.

«Ist das eine Disco oder eine Bäckerei?», fragt eine belgische Touristin überrascht. Andere betreten das Geschäft direkt wippend, klatschen oder lassen sich gar ausgelassen aufs Tanzen an dem ungewöhnlichen Ort ein.

Bäckerei als Treffpunkt der Generationen

Mit orange getönter Blümchen-Sonnenbrille und dem typisch französischen weiß-blau gestreiftem Oberteil sieht Gamon nicht wie ein herkömmlicher DJ aus. Schon vor Jahren, als er gerade einmal 15 war, hat er angefangen, Musik zu machen. Irgendwann kam ihm dann die Idee, in Bäckereien aufzulegen.

Warum gerade dort? «Weil das wirklich der Ort ist, an den alle Generationen kommen», erklärt der DJ und fügt hinzu: «Das Brot ist in unserer französischen Kultur heilig und ich habe mir gesagt, dass man mehr geben muss als Brot, ein bisschen gute Laune. Das brauchen wir heutzutage.»

Schon früh hat Gamon angefangen, Musik zu machen. Foto: Rachel Sommer/dpa

Gamon hat aus seiner ungewöhnlichen Idee eine ganze «Tour de France» gemacht, wie er es nennt. Er ist dabei vor allem in kleinen Orten unterwegs und legt in Handwerksbetrieben auf. Der DJ, der seine Gigs online bewirbt, will sich damit auch für die kleinen Betriebe starkmachen und junge Menschen animieren, dort ihr Brot zu kaufen. Auch die französische Bäckervereinigung versucht mittlerweile mit Influencern junge Kundschaft in Handwerksbetriebe zu locken.

Auftritt auch in Deutschland geplant

Die Traditionsbäckerei in Paris, in der Gamon an diesem Nachmittag spielt, ist jedenfalls gut gefüllt. Schon aus den Nebenstraßen ist die Gute-Laune-Musik zu hören. Passantinnen und Passanten schauen neugierig vorbei und gucken den Frauen zu, die auf dem Bürgersteig spontan eine kleine Tanzchoreografie performen. Eine Mutter meint, die Musik animiere dazu, in den Laden zu gehen. Viele Kinder in der Bäckerei wippen im Takt der Musik und auch die Seniorin Margaux aus der Bäckerfamilie tanzt mit strahlendem Lächeln mit «DJ Baguette».

Jung und Alt feiern zur Musik von »DJ Baguette«. Foto: Rachel Sommer/dpa

Gamons Ziel ist es, «diese Freude in allen Bäckereien Frankreichs zu verbreiten». An der Landesgrenze macht der Musiker aber nicht Halt. Ende Juni will er ins baden-württembergische Neckarsulm kommen und dort sein Mischpult zwischen Brot und Brötchen aufbauen.